Sony hat auf der E3 die erste Erweiterung für das Action-Adventure Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games angekündigt. Das Addon hört auf den Namen „The Frozen Wilds“ und schickt Heldin Aloy in eisige Gefilde. Auch ein ausbrechender Vulkan ist zu sehen.

The Frozen Wilds soll bereits im Herbst veröffentlicht werden.