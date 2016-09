Horizon: Zero Dawn – Artbook geplant

Guerrilla Games gibt bekannt, dass zum Action-Adventure Horizon: Zero Dawn ein umfangreiches Artbook erscheinen wird. Titan Books nimmt sich dem Bildband an, welcher zeitgleich mit dem Spiel am 01. März 2017 erscheinen soll.

Der Umfang kann sich mit 192 Seiten definitiv sehen lassen. Der Preis für die Hardcover-Ausgabe liegt bei EUR 39,99.

Weitere Einzelheiten gibt es derzeit allerdings noch nicht, im Trailer von der Tokyo Game Show macht die wunderschöne Welt von Horizon: Zero Dawn allerdings schon jetzt Lust auf mehr.

Quelle: Guerrilla Games