HORI kündigt ONYX Wireless Controller für PlayStation 4 an

Zubehör-Hersteller HORI hat den ONYX Wireless Controller für die PlayStation 4 angekündigt. Damit erweitert ein weiterer Hersteller die Palette der offiziell lizenzierten Drithersteller-Gamepads für die aktuelle Sony Konsole.

Der ONYX Controller wird bereits am 15. Januar zu einem Preis von EUR 59,99 erscheinen. Neben allen Basisfunktionen und direkter Bluetooth-Konnektivität bietet der ONYX dank seines breiten Griffdesigns ein Touchpad, duale Vibrationsmotoren und asymmetrische Sticks. Ein USB-Kabel liegt dem Controller nicht bei. Geladen wird mit dem Originalkabel der Sony-Controller.

Mit seinen asymmetrischen Sticks orientiert sich der ONYX Controller also am Xbox-Gamepad und dem hervorragenden NACON Revolution Pro 2, nur eben ohne dessen Zusatzfunktionen. Im Gegensatz zu allen bisherigen Dritthersteller-Gamepads kann der ONYX jedoch kabellos verwendet werden, was viele Spieler erfreuen dürfte.

Unsere Hardware-Reviews zu Controllern auf der PlayStation 4



NACON Compact Wired Controller

snakebyte Game:Pad 4 S

NACON Revolution Pro 2

Razer Raiju