Hinweise auf ein neues 1080° Snowboarding? Nintendo erneuert Markenschutz

Erwartet uns vielleicht ein neues 1080° Snowboarding? Nintendo hat den Markenschutz für das Snowboard-Spiel 1080° in den USA erneuert, wie Twitter-Nutzer Pixelpar herausgefunden hat.

Unklar ist allerdings, ob es sich um eine Virtual Console-Veröffentlichung oder ein komplett neues Spiel handeln wird, geschweige denn ob wir in diesem Jahr überhaupt mit Neuigkeiten zu der Reihe rechnen dürfen.

Nintendo has filed a trademark registration for 1080° Ten Eighty.

1080° Snowboarding was first released on N64 in 1998, hitting the Wii’s Virtual Console 10 years later (in 2008). The sequel „1080° Avalanche“ was released on GameCube in 2003. pic.twitter.com/VJ8wcesbv8

— Pixelpar (@pixelpar) 9. Januar 2018