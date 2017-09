Hey! Pikmin Review

Die Pikmin sind zurück und sie erobern mit Hey! Pikmin erstmals auf dem Nintendo 3DS eine mobile Plattform. Wir haben uns mit Captain Olimar und seinen knuffigen Freunden in ein brandneues 2D-Abenteuer gewagt und verraten euch, ob der Titel auch im Hosentaschenformat punkten kann.

Hey! Pikmin: Wuseliges 2D Abenteuer

Captain Olimar ist nicht zu beneiden. Einmal mehr legt der sympathische Racker zu Beginn seines neuen Abenteuers eine Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten hin. Glücklicherweise übersteht er den Crash weitgehend unversehrt. Dummerweise mangelt es seinem Fortbewegungsmittel fortan an Treibstoff in Form von sogenanntem „Glitzerium“, weshalb ihr mit ihm den fremden Planeten erkunden müsst. Hilfe für eure Mission lässt nicht lange auf sich warten. Die freundlichen Pikmin sind auch auf diesem uns unbekannten Planeten zuhause und schließen sich Olimar an, um ihn bei der Ressourcensuche helfend unter die Arme zu greifen.

Somit macht ihr euch auf den Weg und erkundet abwechslungsreiche Gebiete auf der Suche nach Früchten und anderen nützlichen Utensilen. Selbige lassen sich in das Glitzerium umwandeln, von dem ihr insgesamt 30.000 Einheiten sammeln müsste, um den Planeten wieder verlassen zu können.

Wenn sich Hey! Pikmin bisher recht serientypisch anhört, kommt hier die große Neuerung. Aufgrund der Hardwarerestriktionen des 3DS, erwartet euch hier ein 2D-Abenteuer. Gesteuert wird das Ganze via Schiebepad und Touchscreen, was sehr intuitiv von der Hand geht. Via Stick navigiert ihr Olimar, während ihr über den Touchscreen die knuffigen Pikmin kommandiert und herumwerft.

Weniger Strategie – mehr Action

Gleich in den ersten Spielminuten fällt auf, dass Hey! Pikmin deutlich weniger auf Taktik ausgelegt ist, als seine „großen“ Brüder. Die Level sind sehr linear, bieten aber trotzdessen hier und da versteckte Geheimnisse und Geheimwege. So durchstreift ihr die weitgehend linearen Levelschläuche, löst kleinere Rätsel und setzt euch gegen knuffige Monster zur Wehr. Diese bewerft ihr einfach mit euren Pikmin, die dann die Grobarbeit übernehmen. Allgemein sind die Kämpfe nicht wirklich fordernd und dienen nur als Beiwerk zu den Erkundungen. Wirklich abwechslungsreich werden eure Erkundungen erst mit zunehmender Spieldauer. So fordern viele Rätsel den richtigen Einsatz der Pikmin. So erleiden gelbe Pikmin keinen Schaden von Elektrizität, während rote Pikmin keine Probleme mit Feuer haben.

Dennoch müsst ihr auf die kleinen Helferlinge gut aufpassen. Verliert ihr eure Begleiter aus den Augen, dauert es nicht lang bis sie das Zeitliche segnen. Zudem sind an einigen Rätseln eine bestimmte Anzahl an Pikmin notwendig, um beispielsweise Schalter zu aktivieren oder Plattformen zu bewegen. Wer also unachtsam mit den knuffigen Gesellen umgeht, der wird nicht alle Gegenstände eines Level finden können. Richtig schwer wird Hey! Pikmin aber zu keinem Zeitpunkt. Der Titel spielt sich sehr entspannt. Motivierend fällt die Jagd nach Glitzerium dennoch aus, da es auch versteckte Bonuslevel zu entdecken gibt, sodass der Wiederspielwert nicht zu gering ausfällt.

Zwischen den Levelbesuchen wird der Titel übrigens durch eine nette Spielerei aufgelockert. Im Pikmin Bau können sich eure gesammelten Pikmin austoben. Die kleinen Racker erkunden selbstständig die Umgebung und sammeln nützliche Items die wiederum euren Glitzerium-Tank füllen. Wer zudem über ein Olimar- oder Pikmin-amiibo verfügt, der darf innerhalb der Level Ersatz-Pikmin aktivieren.

Solide Technik

Hey! Pikmin macht auf dem Nintendo 3DS durchaus eine gute Figur. Der Stil der Reihe wurde passend auf dem Handheld übertragen und in den zweidimensionalen Welten adaptiert. Positiv fallen vor allem die unterschiedlichen Regionen auf, die eure Augen mit abwechslungsreichen Kulissen verwöhnen. Auf einen 3D-Effekt müsst ihr jedoch verzichten, da das Spielgeschehen zum Großteil auf dem Touchscreen abläuft. Nichtsdestotrotz gefällt der kunterbunte Stil des Spiels und die liebevollen Details. Akustisch erwarten euch atmosphärische Klänge, die gut zu den Spielwelten passen, sich aber nie in den Vordergrund drängen.

Fazit:

Hey! Pikmin ist ein gelungenes Spin-Off der beliebten Nintendo-Reihe im Handheld-Format. Dennoch fällt auf, dass der Taktikanteil deutlich zurückgeschraubt wurde und auch der Schwierigkeitsgrad sehr seicht ausfällt. Wer dennoch Spaß an den motivierenden Erkundungen in schönen 2D-Welten hat und Fan der Pikmin ist, wird um Hey! Pikmin nicht vorbei kommen. Auf Dauer geht dem Titel zwar etwas der lange Atem aus, für kurze Spielpartien eignet sich das lockere Puzzle-Abenteuer aber allemal. Wir hatten jedenfalls unseren Spaß mit Captain Olimars neuesten Erkundungen und prämieren selbige mit unserem Hit-Award.