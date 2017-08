Hellblade: Senua’s Sacrifice Review

Ninja Theory haben ein großes Glück: Nämlich ein etablierter Name im AAA-Sektor zu sein. Mit Heavenly Sword und Enslaved gehen zwei Critical Darlings auf das Konto des Studios und auch das mittelgroße Desaster, das die Vanilla Edition von DmC war, konnte ihrem guten Ruf auf lange Sicht wenig anhaben. Der aktuelle Release Hellblade: Senua’s Sacrifice, der von Ninja Theory selbst als „Indie AAA“ bezeichnet wird, also das Mittelding zwischen High-Budget-Blockbuster und kompakter Independent-Produktion, ist ein ambitioniertes Projekt.

Nicht nur auf einer Metaebene, da diese Art von Mittelklassespielen (bezogen auf die Kosten, nicht auf die Qualität) in den vergangenen Jahren fast gänzlich vom Markt verschwunden sind, sondern auch inhaltlich. Es erzählt die in jeglicher Hinsicht unangenehme Geschichte einer Frau, die von Traumata und Psychosen geplagt wird und nimmt seine erzählerische Verantwortung nicht auf die leichte Schulter. Spätestens im dem Spiel beigelegten Making Of merkt man, wie ernst es Ninja Theory mit dieser Geschichte und der angemessenen Repräsentation ihrer schwierigen Inhalte war. Grund genug also, einen genaueren Blick auf Hellblade zu werfen.

Ein Psychotrip der üblen Sorte

Mit etwa acht bis zehn Stunden Umfang, je nach individueller Spielgeschwindigkeit, ist Hellblade von angenehm überschaubarer Spieldauer und kann auch in (fast) jeder Minute punkten. Obwohl es sich, wenn wir ausschließlich nach Gameplay-Mechaniken gehen, um ein Actionspiel reinsten Wassers handelt, so fühlt es sich doch zu fast keinem Zeitpunkt wie eines an. Die Kamera, die etwas zu nah am Spielercharakter fixiert ist, um sich jemals wirklich wohl und sicher zu fühlen, erinnert eher an Survival Horror der alten Schule und tatsächlich ist Hellblade in vielen Punkten vergleichbar erschreckend und verstörend. Es zu spielen fühlt sich an, wie durch bauchhohen Schlamm zu waten – so wie es Protagonistin Senua direkt zu Beginn tun muss.

Dank des schlichten, aber eleganten Kampfsystems (bei dem aus Respekt vor der Geschichte Gott sei Dank auf überzogene Blitzgewitter-Combos verzichtet wurde) sind die regelmäßig auftauchenden Feinde (oder Illusionen von Feinden?) kein großes Problem. Senuas eigentliche Nemesis ist ihre eigene Innenschau, extrem eindrücklich dargestellt von unerklärlichen Erscheinungen und einer Vielzahl von Stimmen, die ihr verschiedenste Dinge einflüstern, sie im ständigen Wechsel er- und entmutigen. Diese Art von Druck, die auf alle Sinne des Spielers losgelassen wird, habe ich übrigens vollkommen genrefremd zuletzt beim Rhythmusspiel Thumper erlebt. Also, Menschen mit funktionierenden Kopfhörern im Haus: Ihr wisst, was zu tun ist.

Eli, eli, lama asawtani

Die Welt von Helheim, in die Senua hinabsteigt, um jemanden zu retten (auf Spoiler verzichte ich an dieser Stelle, see for yourself), ist von faszinierender Trostlosigkeit. Wenn man es gewohnt ist, dass alles, was lose unter „Fantasy“ verortet ist, bei jeder Gelegenheit so viel Prunk und Protz wie möglich auffährt, dann ist das Gebietsdesign in Hellblade erstmal ein Schlag mit einem kalten Waschlappen. Und was ein Glück, dass es so ist, denn es fühlt sich unglaublich richtig an.

À propos Schlag: Das bereits erwähnte Kampfsystem ist eine Wucht, und das meine ich wörtlich. Senua leidet sicht- und hörbar unter jedem Gegentreffer, den ihr kassiert, und allein dank dieses äußerst schmerzhaften Feedbacks möchte man eigentlich stets möglichst unversehrt aus den Kämpfen hervorgehen. Auf der anderen Seite sind auch ihre eigenen Angriffe von einer gewisse Schwere und der Impact hat immer ordentlich Schmackes, sodass ihr euch zwischendurch auch mal kurz erfolgreich fühlen dürft. Bevor euch dann wieder einfällt dass ihr euch gerade auf dem Weg tiefer ins Totenreich befindet und eure Visionen euch langsam aber sicher in den Wahnsinn treiben. Oh well.

Neben dem audiovisuellen Design kann Hellblade vor allem mit seiner, und ich benutze diesen Begriff sehr lose und vorsichtig, historischen Authentizität punkten. Durch die lose nordische Verortung haben wir aus unserer heutigen Vorstellung einen groben Anhaltspunkt. Dennoch spielen wir dabei keinen Menschen von heute und, worin Hellblade absolut glänzt, auch keinen Menschen von damals gebrochen durch die Perspektive eines Menschen von heute. Soweit das möglich ist, selbstverständlich. Was ich sagen will, ist: Das Spiel versucht die Lebensrealität eines Menschen aus dieser Zeit, der mit gewissen Selbstverständlichkeiten aufgewachsen ist, akkurat darzustellen. Diese Ambition ist zwar nie völlig erreichbar, was in der Natur der Sache liegt (fragen Sie den nächstbesten Geschichtsprofessor, der Ihnen entgegenkommt), aber es ist schön zu sehen, dass Ninja Theory sich hier um eine Rekonstruktion mit möglichst wenig popkulturellem Filter bemüht hat.

Das schwächste Glied der Kette in Hellblade

Der eine kleine Fauxpas, den sich Hellblade erlaubt, sind seine Rätselpassagen, in denen ihr Objekte in eurer Umgebung aus einer bestimmten Perspektive betrachten müsst, um so gewisse Runenformen zu sehen, die euch dann den weiteren Weg ebnen. Diese Passagen sind nie schwer und bremsen euren Fortschritt selten länger als ein paar Minuten aus, wiederholen sich jedoch häufig genug, um gelegentlich eine leichte Müdigkeit aufkommen zu lassen – insbesondere, weil alle anderen Aspekte des Spiels wahnsinnig interessant, spannend und atmosphärisch sind. Ich kann ja verstehen, dass Ninja Theory auch Erkundungssequenzen im Spiel haben wollte, aber… so?

Gut, für mich als The–Witness-Veteran sind solche Puzzles natürlich eh kein Thema, aber ich für meinen Teil hatte wesentlich mehr Freude mit den optionalen Lorestones (das einzige Quasi-Collectible des Spiels), da man auf diesem Wege noch mehr über die Welt von Hellblade und ihre Hintergründe erfährt. Vielleicht hätte man die einfach non-optional machen und dafür die Anzahl der Rätsel reduzieren sollen? Anyone’s guess. Aber auch hier muss ich übrigens ein Lob aussprechen: Denn wir haben es mit einer Interpretation nordischer Mythologie zu tun, die sich im Vergleich zur üblichen Verwurschtung im Medium Videospiel sehr nah am Grundtext bewegt. Chapeau dafür.

Fazit:

Um an dieser Stelle eine bekannte Band zu zitieren: Puh, das war harter Stoff. Hellblade: Senua’s Sacrifice ist ein alles andere als seichter Titel, aber gerade aus diesem Grund fast uneingeschränkt zu empfehlen. Die sehr fein ausgearbeitete Ästhetik, die enorme Motion-Capture-Leistung, das originelle Szenario und die wuchtige Action ergeben einen Cocktail, den man so schnell nicht mehr vergisst. Daran können auch ein paar eher einfallslose Rätselpassagen nichts rütteln. Ninja Theory hat mit der Entwicklung von Hellblade: Senua’s Sacrifice ein nicht unerhebliches Risiko auf sich genommen, doch es hat sich gelohnt. Das Experiment „Indie AAA“ ist geglückt.



Philipps Meinung

In weiten Teilen würde ich Matthias da voll und ganz zustimmen. Ganz so gut schneidet Hellblade: Senua’s Sacrifice bei mir dann aber doch nicht ab. Das liegt zum Einen an der Story, welche in der Spielmitte viel zu konfus erzählt wird und sich zu sehr in Wirrungen verstrickt. Wenn sich zum Ende hin dann alles aufklärt wird leider offensichtlich, wie vorhersehbar die Handlung letztlich war. Auch das Rätseldesign stößt bei mir sauer auf. Die wenigen Aufgaben wiederholen sich leider viel zu schnell und oftmals ist die Lösung zu schwer erkennbar.

Das nervt, ändert aber Nichts daran, dass ihr es hier mit einem intensiven und fesselnden Abenteuer zu tun habt, welches auf auf beeindruckende Art und Weise das Tabu-Thema Psychosen behandelt und mit einer vielschichtigen und greifbaren Hauptfgur punktet. Bei weitem nicht perfekt, dennoch ein absoluter Pflichtkauf und ein unglaublich packendes Action-Adventure.