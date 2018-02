Hazelnut Bastille – Hommage an Zelda für die Switch in Entwicklung?

Hazelnut Bastille ist ein Indie-Spiel, welches sich aktuell für den PC in Entwicklung befindet. Mit einer Top-Down-Ansicht, Spielmechaniken und seinem Design erinnert der Titel sehr stark an The Legend of Zelda: A Link to The Past, welches wir vom Super Nintendo kennen.

Auf Rückfrage eines Fans via Twitter antworteten die Entwickler mit der kryptischen Aussage, dass Hazelnut Bastille auf der Switch „feen-haft“ aussieht und dass eine Umsetzung definitiv ein Ziel der Entwickler sei.

It is a definite goal atm. Looks fairly likely! — Aloft Studio (@AloftStudio) 12. Februar 2018

Wir sind gespannt, ob wir das Spiel jemals zu Gesicht bekommen werden. Bereits im Dezember stieg das Indie-Abenteuer Blossom Tales in die Fußstapfen des legendären Zelda-Ablegers.