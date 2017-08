Harley Davidson in The Crew 2 an Bord

Ubisoft kündigt an, dass Motorräder des weltberühmten Herstellers Harley Davidson in The Crew 2 verfügbar sein werden. Die Zusammenarbeit kombiniert Harley Davidsons Vermächtnis von Geschwindigkeit und der Vorherrschaft in amerikanischen Motorsportarten mit dem Motorsportgeist in The Crew 2.

Im Garagenbau-Stil und mit unerbittlichen Minimalismus wird zunächst die Harley-Davidson Iron 883 im Spiel erscheinen. Die Iron 883 ist eine wendige Stadtmaschine, weitere Modelle werden nach und nach in The Crew 2 integriert werden.

Erscheinen soll The Crew 2 Anfang 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.