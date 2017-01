Halo Wars 2 – Strategiespiel erreicht Goldstatus

Das Strategiespiel Halo Wars 2 von 343 Industries und Creative Assembly hat den Goldstatus erreicht. Somit steht einer Veröffentlichung pünktlich am 21. Februar Nichts mehr im Wege. Wer den Nachfolger des Strategie-Hits aus dem Jahre 2009 vorab ausprobieren möchte, erhält mit der Multiplayer-Beta die Möglichkeit dazu.

Halo Wars 2 went Gold today! Great working with this incredibly talented team! #HaloWars2 @Halo @aarongreenberg @XboxP3 pic.twitter.com/kPBxUeioxD

— Dan Ayoub (@Danayoub) January 18, 2017