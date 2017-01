Halo Wars 2 – Blitz-Beta steht zum Download bereit + Videos

Strategie-Fans dürfen sich freuen: Die Blitz-Beta zum kommenden RTS-Hit Halo Wars 2 von 343 Industries und Creative Assembly steht ab sofort zum Download bereit!

Der Download ist 10,1 GB groß und gibt einen Einblick in den brandneuen Blitz-Modus des Spiels, der das Genre der Strategiespiele mit einem Sammelkartenspiel verbindet.

In der Beta, die vom heutigen 20. Januar bis 30. Januar laufen wird, können online bis zu sechs Spieler gleichzeitig ins Gefecht ziehen.

Der neue und innovative Blitz-Modus kombiniert kartenbasierte Strategie mit explosiven Gefechten und sorgt so für ein actiongeladenes RTS-Erlebnis der Extraklasse. Ihr Kartendeck sind Ihre Truppen: Sammeln Sie mächtige Halo-Fahrzeuge und Einheiten, die Sie in schnell angelegte Schlachten führen.Laden Sie die Halo Wars 2: Blitz-Beta herunter und spielen Sie sie ausschließlich auf Xbox One und Windows 10 vom 20. bis 30. Januar.



Hier geht es zum Download: Halo Wars 2 Blitz-Beta

Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar für Xbox One und PC.