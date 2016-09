GZG-ameplay: ReCore – Die ersten 30 Spielminuten

ReCore. Das Action-Jump ’n‘ Run-Erkundungsabenteuer der kreativen Köpfe hinter Mega Man und Metroid Prime ist derzeit in aller Munde.

Seit dem heutigen 16. September steht der Titel für PC und Xbox One in den Läden, aus diesem Anlass wollen wir euch gerne ein kleines Video zum Spiel präsentieren, welches euch die Welt von ReCore näher bringen soll.

Dabei werden Joule und Mack direkt ins Geschehen geschmissen und finden erst nach und nach heraus, was auf Neu Eden vor sich geht.

ReCore – Die ersten 30 Spielminuten

Unser GZG-ameplay Video zeigt dabei die ersten 30 Minuten aus dem Titel. Zumindest wenn man die Ladezeiten abzieht, welche irgendwo zwischen 30 und 60 Sekunden liegen.

Trotzdem solltet ihr euch davon nicht abschrecken lassen, denn in ReCore steckt ein wirklich gutes Spiel, wie unser Testbericht verrät.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video.