GZG-ameplay: Rocket League – Ein paar Ründchen Dropshot gefällig?

Mit Rocket League hat Entwickler Psyonix einen kompetitiven Überraschungshit gelandet! Vor einigen Wochen wurde das Spiel rundum des futuristischen Autoballs im Sinne eines Updates mit einem neuen Spielmodus versehen.

Volleyball? Dropshot!

Anders als bei den üblichen Arenen in Rocket League fallen hier die Tore oder Körbe komplett weg. Viel mehr geht es darum den Ball auf der eigenen Spielhälfte in der Luft zu halten und im Umkehrschluss diesen dazu zu bringen auf der gegnerischen Seite aufzukommen. Sobald der Ball auf dem Feld aufgekommen ist, färbt sich die Stelle und fängt an zu leuchten. Je nachdem wie intensiv die Kugel bespielt wurde, aktiviert sie nach dem Aufprall mehr oder weniger Felder. Trifft man erneut eines der leuchtenden Stellen, bricht der Boden ein und öffnet somit die Möglichkeit zu punkten. Mit anderen Worten bekommt ihr jetzt die Chance den Ball in das Loch zu befördern und somit einen Punkt für euer Team zu holen. Folglich wird das gegnerische Feld zurückgesetzt. Achtung: Eure Spielfeldseite bleibt bestehen, bis der Gegner gepunktet hat!

Leider ist der Sound von dem Video aufgrund eines Hardwareproblems recht leise!