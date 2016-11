Gwent Mini-Soundtrack ab sofort verfügbar

CD Projekt RED hat einen Mini-Soundtrack zu Gwent The Witcher Card Game veröffentlicht, welches sich aktuell in der Beta-Phase befindet.

Die insgesamt vier stimmungsvollen Songs haben den Spielern so gut gefallen, dass der Publisher die Titel nun zum Kauf, beziehungsweise Streaming anbietet.

Die vier Titel lauten auf folgende Namen:

– How About A Round of Gwent?

– Nest of Monsters

– Death to Dh’oine!

– The Mighty Jarl of Skellige

Beziehen könnt ihr diese ab sofort auf auf Google Play, iTunes, Spotify, Deezer ab EUR 2,49.

Die geschlossene Beta zu Gwent läuft aktuell auf PC und Xbox One. Erscheinen soll das fertige Spiel Anfang 2017. Wir freuen uns drauf.