Testbericht: Gurumin 3D: A Monstrous Adventure

Wenn von japanischen Rollenspielen die Rede ist, denkt man zuerst wohl immer an SquareEnix. Mit den beiden Giganten Final Fantasy und Dragon Quest dominiert der Publisher schon seit NES-Zeiten das Genre und mischt nach wie vor aktiv mit – wie aktuell Final Fantasy XV zeigt. Vielleicht denkt man auch noch an die bei NamcoBandai beheimatete Tales-of-Reihe oder an die Persona-Spiele aus dem Hause Atlus. Der Name Nihon Falcom dürfte einem dabei wohl kaum in den Sinn kommen, obwohl er eigentlich bekannter sein sollte.

Das ist eigentlich schade, denn das Studio gibt es bereits seit März 1981 und mit Panorama Toh sowie Dragon Slayer hat es tatsächlich das Fundament für das Rollenspielgenre gelegt und damit auch Square und Enix beeinflusst. Nihon Falcom hat sich lange Zeit vor allem auf den japanischen Markt und dort fast ausschließlich auf den PC-Markt konzentriert.

Im Hinblick darauf, dass gerade JRPGs im Gegensatz zu westlichen Rollenspielen insbesondere als Konsolen- und Handheldgenre gelten, ist das durchaus bemerkenswert. Seit ein paar Jahren erscheinen die Spiele auch für die jeweiligen Sony-Plattformen. Außerdem hat sich die Ys-Reihe dank der Veröffentlichung bei Steam inzwischen auch im Westen einen Namen gemacht. Und ich selbst lasse keine Gelegenheit aus, davon zu schwärmen, wie unfassbar gut Legend of Heroes: Trails in the Sky war.

Das Gaming-historische Vorgeplänkel war notwendig, denn man muss bei den Nihon-Falcom-Veröffentlichungen, die jetzt auch ihren Weg zu uns finden, darauf hinweisen, dass es sich meistens um Spiele handelt, die bereits ein paar Jahre auf dem Buckel haben.

2004, 2016 – immer noch gut spielbar?

Gurumin ist bereits zwölf Jahre alt und man merkt dem Spiel an, dass es technisch nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand ist. Haken wir die technischen Probleme also schnell ab: Die Animationen sind etwa abgehackt, manche Texturen matschig, die Kollisionsabfrage klappt nicht immer und es kann zu erheblichen Verlangsamungen kommen, wenn auf dem Bildschirm gerade zu viel los ist. Außerdem kann die Kamera in engeren Räumen auch ein wenig nervig werden – aber das ist ein Problem, mit dem auch viele Jahre nach Super Mario 64 3D-Spiele noch immer zu kämpfen haben. Der Titel hat also einige Ecken, Kanten und Macken. Doch wir haben hier bei GamezGeneration bekanntlich ein Herz für Underdogs, die trotz manches Knackpunktes zu überzeugen wussten.

Das junge Mädchen Parin wird zu seinem Großvater in der Bergarbeiterstadt Tiese Town geschickt. Da es dort aber offenbar keine anderen Kinder gibt, wird ihr schnell langweilig und sie wandert umher. Dabei stößt sie auf Monster Village und der Name ist Programm, den dort leben zahlreiche Wesen, die nur von Kindern gesehen werden können. Das Dorf wird angegriffen und Parin schnappt sich einen legendären Bohrer, mit dem sie die Monster beschützen und die Bösewichte besiegen will.

Dazu kämpft man sich durch recht linear gehaltene Dungeons, sammelt Gegenstände, löst Rätsel oder absolviert beispielsweise Plattformer-Einlagen. Gurumin fühlt sich häufig wie eine Mischung aus Mario und Zelda an. Die Dungeons sind außerdem recht kompakt gehalten, so dass man sie auch recht gut häppchenweise spielen kann, was einem Handheld-Titel natürlich sehr entgegenkommt. Der Schwierigkeitsgrad ist zu Beginn noch recht niedrig, wird aber schnell recht fordernd, weshalb man den Bohrer und seine Ausrüstung stets aufwerten sollte. Ein bisschen experimentieren gehört dabei mit dazu, um beispielsweise herauszufinden, welche Kreaturen eine Schwäche gegenüber welchem Element haben.

Parin selbst steigt dabei nicht auf, ein Level-System sucht man vergebens, insofern hängt der Erfolg größtenteils vom eigenen Können ab. Wenn man gut austeilt und wenig Treffer einsteckt, kann man den Bohrer auch aufladen und damit noch stärkere Attacken wie etwa einen Wirbelangriff ausführen.

Klangkulisse vom Allerfeinsten

Das Spiel ist zwar komplett auf Englisch, dafür hat man sich bei der Vertonung der Dialoge für die westliche Lokalisation nicht lumpen lassen und zahlreiche bekannte Sprecher wie Tara Strong, Steve Blum, Dee Bradley Baker, Quinton Flynn und Robert Atkin Downes engagiert, um den einzelnen Figuren Leben einzuhauchen.

Außerdem muss ich Falcom Sound Team jdk für ihre Arbeit loben. Man merkt dem teilweise überraschend komplexen Soundtrack des Spieles das schiere musikalische Talent der Komponisten zu jeder Sekunde an. Mal sorgen ruhigere Töne für eine nachdenkliche Atmosphäre oder Elektro-Beats und Prog-Rock-Keyboard-Solos treiben einem die Schweiß auf die Stirn. Gurumin braucht sich in dieser Hinsicht definitiv nicht vor namhafteren Titeln zu verstecken. Kopfhörer sind hier ein absolutes Muss.

Nach rund zehn Stunden dürfte man einen ersten Durchgang des Spieles absolviert haben, wer dann immer noch neue Herausforderungen sucht, der kann sich an einem New-Game-+-Modus versuchen, wahlweise auch mit höheren Schwierigkeitsgraden.

Fazit:

Gurumin ist bereits zwölf Jahre alt und bei den technischen Mängeln macht sich das auch deutlich bemerkbar, doch wenn man über diese Schönheitsfehler hinwegsehen kann, handelt es sich um ein charmantes und teilweise durchaus forderndes Action-Adventure, das mit solidem Gameplay und einem sehr guten Soundtrack zu überzeugen weiß. Ein Underdog mit ein paar Kratzern und Dellen, dem man trotzdem eine Chance geben sollte.

