Guiness Weltrekord: Die größte Sammlung an Zelda Erinnerungen

Die Norwegerin Anne Martha Harnes hat ab sofort einen Guiness Weltrekord inne. Eigentum der jungen Dame ist die größte Sammlung an Erinnerungen der beliebten The Legend of Zelda Serie.

Hier und da ein wenig Merchandise oder ein paar amiibos sind ja mittlerweile ganz normal. Doch Anne besitzt in der Tat eine beeindruckende Sammlung. Ganze 1.816 individuelle Sammelstücke um Link, Zelda und Co besitzt sie.

„Mein Lieblingsstück ist aus Majora’s Mask – Die Fischknochen-Gitarre namens „Zoraze“,

sagt Anne.

2008 fing sie damit an, ihre Sammlung aufzubauen, als sie auf eBay und PayPal stieß. Ihre ersten Sammlerstücke waren Cosplay-Gegenstände, mit denen sie als Prinzessin Zelda in ihrem Elternhaus in Molde auftrat. 1994 spielte sie zum ersten Mal The Legend of Zelda auf dem Super Nintendo. Die beeindruckende Sammlung könnt ihr in einem Video bestaunen: