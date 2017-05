Guide: Mario Kart 8 Deluxe – So schaltet ihr alles frei

Seit einer Woche steht mit Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch das nächste Highlight für die noch junge Konsole in den Läden. Die Verkaufszahlen des Funracers können sich absolut sehen lassen, denn unter anderem in den USA, Großbritannien und in Japan stellte das Spiel einen neuen Verkaufsrekord auf.

Natürlich lassen sich im Spiel auch unzählige Items freischalten, darunter goldene Kartteile, Gold Mario und alternative Titelbildschirme. Doch all diese Teile freizuschalten, stellt mitunter eine ordentliche Herausforderung dar und benötigt auch eine gehörige Portion Glück.

Unsere Kollegen von GameXplain haben dazu nun ein interessantes Video veröffentlicht. Dieses zeigt euch in aller Kürze, was ihr tun müsst, um alle freischalbaren Extras zu erhalten.

Spielt ihr bereits Mario Kart 8 Deluxe? Wie gefällt euch das Spiel bislang? Deckt sich eure Meinung mit der von Christian in seinem Testbericht zum Spiel?