Gravel erhält Porsche Rallye Pack DLC kostenlos

Offroad-Fans fiebern dem 28. Februar entgegen, denn dann erscheint mit Gravel endlich neues Futter für Matsch-affine Rennspielfreunde. Entwickler Milestone hat nun den Gravel Porsche Rallye Pack DLC angekündigt, welcher Vorbestellern kostenlos zur Verfügung steht.

Dieser beinhaltet den Porsche 924 GTS Rallye, zwei offizielle Lackierungen aus den offiziellen Events von 1981 und 1982, den Porsche 959 Rallye und die offizielle Lackierung von 1986. Mit dem Porsche Rallye Pack können Enthusiasten die abenteuerlichen Strecken in ihrem Lieblingsporsche meistern. Die beiden im DLC enthaltenen Fahrzeuge gehören zu den bekanntesten Rennwagen aller Zeiten.

Der Porsche 924 GTS hat 1981 Geschichte geschrieben, als sich der legendäre Rallye Fahrer Walter Röhrl bei der German Rallye Championship den zweiten Platz sicherte.

Der Porsche 959 wurde 1986 produziert und galt als das technologisch fortschrittlichste Fahrzeug seiner Zeit. Dies wurde auf die Probe gestellt, als man ihn zum härtesten Rennen der Welt antreten lies: der Paris-Dakar-Rally, welche 13.800 Kilometer durch Afrikas Savannen und Wüsten führt. Der allradbetriebene 959 konnte sich mühelos den ersten Platz sichern.

GRAVEL erscheint am 27. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.