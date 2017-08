Gratis Wochenende zu For Honor angekündigt

Ein paar Monate ist es bereits her, seit dem For Honor aus dem Hause Ubisoft erschienen ist. Unentschlossene Spieler bekommen schließlich die Gelegenheit den Actiontitel vom 10. bis zum 13. August zu testen. Die Testversion gewährt euch Zugriff auf fünf Mehrspielermodi, alle Helden, sowie die Einzelspieler-Kampagne. Wer sich nach dem Wochenende für einen Kauf entscheidet, kann alle seinen Spielfortschritt übernehmen.

„Der Vorab-Download startet für neue Spieler am 8. August auf der PlayStation 4 und auf Uplay (PC). Im Zusammenhang mit diesem Gratis-Wochenende wird es für die Standard- und Gold-Versionen von For Honor in allen digitalen Shops Rabatte geben. Zusätzlich können Spieler, die sich während des Gratis-Wochenendes für den Kauf von For Honor entscheiden, ihren gesamten Spielfortschritt übertragen. Das Gratis-Wochenende findet kurz vor der Veröffentlichung von ‚Grudge & Glory‘ statt, For Honors dritte Season und bisher größtes Update. Season 3 startet am 15. August auf allen Plattformen und bringt neue Helden, neue Karten, Ranglistenspiele und eine Fülle von Gameplay-Updates mit sich. Alle Karten, Ranglistenspiele und Gameplay-Updates werden allen Spielern zu Beginn der Season kostenlos zur Verfügung stehen. Die neuen Helden, der (…) Highlander und der (…) Gladiator, werden für Season-Pass-Besitzer am 15. August verfügbar sein, während alle anderen Spieler sie am 22. August im Spiel für 15.000 Stahl freischalten können.“