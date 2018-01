Gran Turismo Sport – Klassische Strecken sollen folgen

Polyphony Digital arbeitet weiterhin mit Hochdruck an neuen Verbesserungen zur Rennsimulation Gran Turismo Sport. Nachdem der Racer Mitte Dezember endlich den langersehnten Einzelspielermodus spendiert bekam und die Implementierung von Wettereffekten für die Zukunft versprochen wurde, gibt es nun eine weitere Meldung über neue Inhalte.

In einem Interview hat Kazunori Yamauchi nun bestätigt, dass man derzeit an klassischen Rennstrecken wie Grand Valley, Deep Forest und Trial Mountain arbeite, über die sich Fans der Serie sicherlich freuen dürften. Allerdings dauert die Überarbeitung und Optimierung noch ein wenig, um die Qualität abliefern zu können, die Spieler von Gran Turismo Sport von den Entwicklern erwarten, hieß es weiter.

Langsam, aber sicher, nimmt das Rennspiel also die Form an, die das Spiel eigentlich zum Release hätte haben sollen. Unser Review zum PlayStation-4-Exklusivtitel findet ihr an dieser Stelle.