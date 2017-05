Grafikvergleich für Prey veröffentlicht, Probleme zum Release behoben

Die Technikexperten von Digital Foundry haben einen Grafikvergleich zum kommenden Shooter Prey veröffentlicht. Das Video vergleicht die Demoversion des Spieles auf der Xbox One und PlayStation 4 miteinander.

Der neue Hit der Arkane Studios läuft auf der Xbox One in einer Auflösung von 900p, während die Ausgabe auf der PlayStation 4 in 1080p erfolgt. 30 Bilder pro Sekunde hält der Titel dabei auf beiden Systemen fast konstant.

In einem weiteren Test stellt Digital Foundry fest, dass es bei der PlayStation-4-Version zu Problemen kommt. So hat das Spiel auf der Sony Konsole mit Controller-Input-Lag zu kämpfen, weswegen es oftmals schwierig sei, die Gegner zu bekämpfen.

Außerdem kommt es zu dem Problem, dass die Kampfmusik, wenn Gegner angreifen, dauerhaft weiterläuft. Auch dieses Problem wird laut Bethesda Community Lead gstaff zum Release behoben werden.

„To address input lag, the fix within the final release in the game changes the raw input curve on the PS4 controller to be more responsive at the low end, and to tweak responsiveness to the center point on the controller (narrowing the dead zone.). The net result is faster/more responsive movement.“