God of War bietet optionale Bosskämpfe

PlayStation 4 Besitzer fiebern unlängst dem 20. April 2018 entgegen, wenn sich Glatzkopf Kratos zusammen mit seinem Sohn durch die nordische Mythologie metzelt. God of War wird in einer Collector’s Edition, Limited Edition und Digital Deluxe Edition erscheinen. Wie Game Director Cory Barlog nun in einem Gespräch mit GameInformer bestätigt hat, wird das Abenteuer sogar optionale Bosskämpfe bieten.

Zu den optionalen Bossen äußerte sich Barlog nicht, natürlich werden sich diese jedoch posititiv auf die Spielzeit auswirken.