Battlefield 1 DLC: Giant’s Shadow kommt noch diesen Monat!

Appel aux armes! Der DLC Giant’s Shadow kommt!

Der erste DLC für Dice’s Weltkriegsshooter steht in den Startlöchern. Was dieser bringt und was sich hinter „Giant’s Shadow“ verbirgt seht ihr hier.

Inhalte:

Die Schlacht um Selle (Map)

Granatenwerfer in Form einer Armbrust (Waffe)

Im Schatten eines abgestürzten Luftschiffes stürzt man sich in heftige Gefecht auf offener Fläche, als auch an den Flussufern entlang der Eisenbahnstrasse zwischen Le Cateau und Wassigny.

Während ihr durch das umkämpfte Frankreich schreitet, ist es möglich sich den Weg zu Fuß, per Pferd oder per Flugzeug zu freizukämpfen. Inmitten des Kampfes, wird die zurückliegende Fraktion die Unterstützung eines Panzerzuges erwarten dürfen.

Als weiterer Inhalt des DLC’s, wird dem Spiel eine neue Waffe spendiert – einen Armbrust ähnelnden Granatenwerfer.

Wann ihr jetzt in Selle einfallen dürft? Die Schlacht in Frankreich beginnt für Premium-Kunden schon ab dem 13. Dezember, alle anderen müssen sich noch bis zum 20. Dezember gedulden – der DLC ist komplett kostenlos!!

Abschließend wollen wir euch den Trailer nicht vorenthalten!

Quelle: Gamespot