Gewinnspielauflösung: Das waren eure Nintendo-Highlights 2016

Mit dem gestrigen Tag hat Nintendo ein neues Kapitel ihrer Firmengeschichte mit dem Launch der Nintendo Switch eingeläutet. Doch auch im Jahr 2016 bot Nintendo auf dem Nintendo 3DS und der Wii U einige hochkarätige Software-Perlen an, die uns begeisterten. Passend zum Start in das neue Gaming-Jahr hatten wir euch gefragt, was eure Spielehighlights für Wii U und 3DS im Jahr 2016 waren. Nachdem wir nun alle Email-Einsendungen ausgewertet haben, ist folgende Rangfolge bei beiden Systemen entstanden:

Nintendo Wii U:

Platz 1 : The Legend of Zelda Twilight Princess HD (107 Stimmen)

Platz 2 : Paper Mario Color Splash (52 Stimmen)

Platz 3 : Pokémon Tekken (41 Stimmen)

Nintendo 3DS:

Platz 1 : Pokémon Sonne / Mond (122 Stimmen)

Platz 2 : Fire Emblem: Fates (80 Stimmen)

Platz 3 : YO-KAI Watch (49 Stimmen)

Das sind die drei glücklichen Gewinner der Aktion:

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Pokémon Mond – Katharina Si.

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Pokémon Alpha Saphir – Niklas Z.

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Pokémon Super Mystery Dungeon – Tim E.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr erhaltet in Kürze eine Email mit einer Gewinnbestätigung von uns. Bitte reagiert auf diese und sendet uns in der Antwortmail eure Anschrift, sodass wir euch den gewonnenen Preis zeitnah zusenden können! 🙂

Falls ihr kein Glück bei der Aktion hattet, könnt ihr an unserem aktuellen Wii U-Gewinnspiel mit Nintendo Deutschland teilnehmen.