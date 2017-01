Gewinnspiel: Wir wollen eure Nintendo-Hits 2016 wissen

2017 wird für Nintendo ein unglaublich wichtiges Jahr werden. Mit der Nintendo Switch steht das neue Zugpferd des Spielegiganten aus Kyoto ab 3. März 2017 im Handel und gleichzeitig erscheint mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild eines der am sehnlichst erwarteten Spiele der letzten Jahre. Doch auch in 2016 hatte Nintendo mit Titeln wie Pokémon Sonne und Mond, Paper Mario Color Splash oder auch Star Fox Zero einige Hochkaräter im Aufgebot, weshalb wir von euch eure ganz persönlichen Spielehighlights 2016 für Nintendo 3DS und Nintendo Wii U wissen wollen. Im Zuge dessen verlosen wir in freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo Deutschland drei geniale Spiele-Klassiker für den Nintendo 3DS, die sich rund um die aktuellen Abenteuer der Pokémon drehen!

Die Gewinne:

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Pokémon Mond

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Pokémon Alpha Saphir

einmal das Nintendo 3DS-Spiel Pokémon Super Mystery Dungeon

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Wir wollen von euch wissen welche Spiele euch im vergangenen Jahr auf dem Nintendo 3DS und der Wii U besonders begeistert haben. Deswegen sendet eure jeweilige „Top 3“ für das jeweilige System mittels Email und dem Betreff „Nintendo-Spiele 2016“ und eurem Benutzernamen!!! an Chris@gamezgeneration.de und schon seid ihr im Gewinntopf um einen der drei Preise dabei. Beachtet dabei, dass nur Spielaufzählungen zu Spielen zählen, die im vergangenen Jahr für die beiden Systeme digital im eShop oder im stationären Handel erschienen sind.

Dabei entscheidet die genannte Reihenfolge eurer Spiele über unsere anschließende Aufschlüsselung der Gewinner. Euer Platz 1 erhält fünf Wertungspunkte, der zweite Rang erhält drei Punkte und der dritte Platz immerhin einen Punkt. Am Ende zählen wir von allen Einsendern die genannten Top-3 zusammen und küren auf beiden Plattformen eure Spiele des Jahres 2016. Bitte beachtet somit auch uns zwei getrennte Top 3 für die jeweiligen Plattformen einzusenden!

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Dienstag der 31. Januar 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland