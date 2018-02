Gewinnspiel: Wir verlosen dreimal Axiom Verge für die Nintendo Switch

Mit Axiom Verge ist kürzlich ein weiteres Indie-Highlight für die Nintendo Switch erschienen. Das von BadLand Games entwickelte 2D-Abenteuer erinnert an Klassiker wie Super Metroid und lässt sich auf der Switch perfekt auch im Handheldmodus unterwegs genießen. Unser Lars war in seinem Test sehr angetan von dem Pixel-Abenteuer (hier geht es zu seinem Review) und nun könnt auch ihr in den Genuss des Titels kommen. Gemeinsam mit Modern Games verlosen wir drei Exemplare der physischen Version von Axiom Verge für eure Nintendo Switch.

Die Preise:

dreimal je ein Exemplar des Nintendo Switch Spieles Axiom Verge

Teilnahmebedingungen:

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr uns drei kleine Fragen rund um Axiom Verge beantworten, die beim Lesen des Testberichtes allerdings nicht zu schwer ausfallen sollten.

Welche Gesamtwertung hat Axiom Verge in unserem Testbericht auf der Switch erhalten? Wie lautet der Name des Planeten, in dem ihr in Axiom Verge euer Abenteuer erlebt? Wie lautet der Name des Spielprinzips, auf dem Axiom Verge aufbaut?

Sendet die richtigen Lösungen in einer Email mit dem Betreff: „Axiom Verge Gewinnspiel“ an Chris“at“gamezgeneration.de, um im Gewinntopf für einen der drei Preise zu landen.

Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 25. Februar 2018 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Modern Games.

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Modern Games.