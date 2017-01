Gewinnspiel: Stürzt euch in der For Honor Beta in die Schlacht

In For Honor, dem neuesten Action-Hit von Ubisoft Montreal stürzen sich mächtige Ritter, furcheinflößende Wikinger und ehrenhafte Samurai in die Schlacht um Ruhm und Ehre.



Erlebt in dem spannenden Abenteuer dank neuartigem „The Art of Battle-“Kampfsystem intensivere Schwertkämpfe, als jemals zuvor und erlebt die verschiedenen Fraktion mit ihren abwechslungsreichen Klassen und atemberaubenden speziellen Fähigkeiten in einem intensiven Kampf.

Bevor For Honor am 14. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint, startet am Donnerstag, den 26. Januar die offene Beta-Phase. Bis zum 29. Januar habt ihr Zeit, die insgesamt 12 Klassen (darunter drei neue) ausgiebig anzutesten.

For Honor Gewinnspiel in Kooperation mit McGame

In Kooperation mit dem bekannten und beliebten Gamekey-Shop McGame.com starten wir unser For Honor Gewinnspiel. Gewinnt bei uns 25 Keys für den Beta-Test von For Honor.

Und das Beste: Es handelt sich um Multiplattform-Keys! Diese funktionieren sowohl auf dem PC, als auch der PlayStation 4 oder Xbox One! Alle Spieler der BETA erhalten darüber hinaus ein Dankeschön in Form einer ganz besonderen Ingame-Belohnung für das fertige Spiel.

McGame | Spiele downloaden – einfach, sicher, immer!

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Wir wollen einfach von euch wissen, welches Feature oder welches Spielelement euch am meisten in For Honor reizt. Damit ihr flexibel in eurer Teilnahme seid, könnt ihr zum einen diesen Beitrag hier unterhalb mittels Kommentarfunktion nutzen oder unseren Beitrag auf Facebook kommentieren und liken, um an der Aktion teilzunehmen. Unter allen Teilnahmen auf GamezGeneration.de und unserem Beitrag auf Facebook verlosen wir die Keys umgehend am Mittwoch den 25. Januar 2017, damit ihr zeitnah in die Beta durchstarten könnt.

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Dienstag der 24. Januar 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und McGame.com

Wie löse ich den Code ein?

Um den Code einzulösen, geht folgendermaßen vor:

1. Geht auf http://forhonor.ubisoft.com/game/de-DE/beta-redeem/



2. Meldet euch mit eurem Ubisoft Konto an

3. Wählt die Plattform aus, auf der ihr spielen wollt

4. Löst euren Code zur Beta ein, um an der Closed Beta zu For Honor teilzunehmen!

5. Daraufhin erhaltet ihr euren Zugangs-Key und weitere Informationen, sobald die Closed Beta beginnt. Falls Ihr auf PC spielt, wird das Spiel automatisch dem Ubisoft Konto hinzugefügt.

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg, viel Spaß beim Spielen und bedanken uns für die Kooperation bei McGame.com