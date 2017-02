Gewinnspiel: Goodbye Wii U – Wir wollen eure Highlights!

Am 3. März 2017 wird mit dem Launch der Nintendo Switch, die Vorgänger-Konsole „Wii U“ in Rente geschickt. Eine Konsole, die Höhen und Tiefen erlebte, am Ende trotz vieler Kritik einige Spieleperlen hervorbrachte, die man so in dieser Form nicht auf anderen Systemen spielen konnte. In unserem Special haben wir bereits unsere ganz eigenen Highlights der Wii U-Ära beleuchtet und möchten nun als grönenden Abschluss gemeinsam mit Nintendo Deutschland ein Gewinnspiel nur der Wii U widmen.

Die Preise im „Goodbye Wii U-Gewinnspiel“

Star Fox Zero (First Print Edition)

SteamWorld Collection

Pokémon Tekken

Minecraft Wii U Edition

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Passend zum „Ende“ der Wii U-Ära wollen wir von euch wissen, welches Wii U-Spiel euch am meisten in seinen Bann gezogen hat. Sind die Mehrspielerabende in Mario Kart 8 unvergessen in eurem Gedächtnis oder beeindruckte euch die epische Spielwelt eines Xenoblade Chronicles X? Sendet euch euren Lieblingstitel und begründet eure Wahl in einigen Sätzen und schon seit ihr im Lostopf um einen der fünf Preise. Für die Auslosung wäre es hilfreich, wenn ihr uns euren Wunschgewinn nennen könntet, sodass wir die Preise so aufteilen können, dass ihr ein Spiel erhaltet, welches ihr gegebenenfalls noch nicht besitzt.

Sendet uns euren Favoriten per Email und dem Betreff: „Mein Wii U-Highlight“ an Chris@gamezgeneration.de und schon seid ihr im Lostopf um den Gewinn dabei. Vergesst bitte nicht auch euren Gewinnwunsch zu nennen.

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Freitag der 31. März 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland