Gewinnspiel: Gewinnt Monster Hunter Stories für euren Nintendo 3DS

Die Monster Hunter-Reihe gehört ohne jeden Zweifel zu den erfolgreichsten Marken auf dem Nintendo 3DS. Am 8. September 2017 erscheint mit Monster Hunter Stories ein Spin-off der erfolgreichen RPG-Reihe in Deutschland. Bereits jetzt könnt ihr euch einen ersten Eindruck von dem Spiel auf eurem Nintendo 3DS verschaffen, denn seit kurzem steht eine kostenlose Demo im eShop des 3DS zum Download bereit. Passend dazu verlosen wir in Zusammenarbeit mit Nintendo Deutschland tolle Preise rund um den bevorstehenden Release.

Für eure Vorfreude haben wir aber zunächst den offiziellen Trailer zum Spiel für euch:

Neugierig geworden? Dann schnappt euch als echter Monster Jäger die Demo aus dem Nintendo eShop und sichert euch mit etwas Glück eines der beiden Exemplare der Monster Hunter Stories Vollversionen, die wir mit Nintendo verlosen.

Die Gewinnspiel-Aktion:

Wir verlosen zweimal eine Vollversion von Monster Hunter Stories für die Geräte der Nintendo 3DS-Familie. Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr euch die Demo zum Spiel aus dem Nintendo eShop herunterladen und als Beweis ein Foto der Demo mitsamt eures Namens einsenden, um in den Gewinntopf um einen der beiden Preise zu kommen.

Hier könnt ihr euch die Demo sichern:

Eure Fotos könnt ihr per Email und dem Betreff „Monster Hunter Stories Gewinnspiel“ an Chris@gamezgeneration.de bis zum 31.08.2017 um 23:59 Uhr einsenden.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Montag der 31. August 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland