Gewinnspiel: Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentia

Mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia veröffentlichten Nintendo und Entwickler Intelligent Systems das nächste Highlight für den Nintendo 3DS. Aktuell befindet sich der Titel noch in unserem Testlabor, doch das hält uns natürlich nicht davon ab gemeinsam mit Nintendo Deutschland ein kleines Gewinnspiel rund um den Strategie-Hit zu veranstalten.

Die Preise der Aktion:

wir verlosen je drei Gewinnspielpakete bestehend aus jeweils einem Exemplar des Nintendo 3DS-Spieles Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia sowie einem Riesenposter und einem Stickerbogen zum Spiel

Eure Aufgabe zur Gewinnspielteilnahme:

Mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint das Remake zum zweiten Serienteil, der nie in Europa erschienen ist, nun in einem modernen Gewand. Neben den traditionellen Wurzeln, die Fans der Reihe schätzen und lieben gelernt haben, bietet das Spiel aber auch neue Ideen. Eine davon ist „Milas Zeitenrad“. Mit diesem Feature ist es erstmals in der Seriengeschichte möglich getätigte Züge zurückzunehmen und somit beispielsweise begangene Fehlentscheidungen in der Schlacht rückgängig zu machen. Dadurch könnt ihr taktische Fehler erkennen und diese in eine bessere Strategie ummünzen, um so den Verlust von wertvollen Einheiten innerhalb einer Schlacht zu verhindern.

In folgendem Trailer zum Spiel erfahrt ihr mehr über Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und das angesprochene Feature „Milas Zeitenrad“:

Doch nun kommt ihr ins Spiel. Wir wollen von euch wissen, ob ihr von der Möglichkeit die Zeit zurück zu drehen auch im realen Leben Gebrauch machen würdet? Gibt es ein Ereignis in eurem Leben, welches ihr gern ungeschehen machen würdet? Sendet uns eure Meinungen oder Kurzberichte per Email mitsamt dem Betreff „Fire Emblem Echoes – Gewinnspiel“ an Chris@gamezgeneration.de und schon seid ihr im Topf um einen der drei Gewinne dabei. Bitte beachtet, dass die drei Gewinnerbeiträge auf unserer Webseite veröffentlicht werden.

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Montag der 05. Juni 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland