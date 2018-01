Gerücht: Wer braucht schon Kinect? Microsoft hat etwas Besseres!

Microsoft hat die Bewegungssteuerung Kinect für die Xbox One erst vor wenigen Tagen zu Grabe getragen. Aktuellen Gerüchten zufolge habe man aber bereits etwas besseres in der Hinterhand.

Dieses Gerücht stützt sich auf eine Aussage des Xbox-Supportchats. Dort lässt der Xbox-Angestellte Jahpet P. etwas Interessantes verlauten:

„Was ich versuche zu sagen ist, dass du alle [Kinect]Spiele und Apps behalten sollst, denn Microsoft hat vor, Zubehör zu veröffentlichen, dass leistungsstärker ist als Kinect. Diese Information wurde aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht enthüllt.“

So Microsoft is supposedly had plans for something more powerful than kinect #xbox #xboxone #microsoft pic.twitter.com/bNR6Ukahdc

— JP WHISPERER (@JPWhisperer) 4. Januar 2018