Gerücht: Splatoon 2 – Neue Modi, Karten und mehr im Anmarsch?

Dataminer sind in den Spieldateien zu Nintendos Farbshooter Splatoon 2 auf einige interessante Details gestoßen, die Hinweise auf neue Spielmodi, Karten und noch vieles mehr beinhalten sollen.

!! Achtung Spoiler !!

Splatoon 2 – Neue Modi, Karten und mehr im Anmarsch?

– Neuer Ranked Spielmodus namens Vrc (Rocket)

– mit drei Komponenten: Obj_VictoryRocket, Obj_VictoryRocketNozzle und Obj_VictoryRocketNode

– VictoryRocketNozzle kann von euch ausgerüstet werden

– Ist als Spezialwaffe klassifiziert, wie der Regenmacher

– Einzigartiger Patronentyp (BulletVictoryRocket) ist ebenfalls definiert

– VictoryRocketNozzle soll denselben Typ aufweisen wie der Sting Ray

– Obj_VictoryRocketNozzle hat das Modell des Regenmachers, was aber nur ein Platzhalter sein könnte

– Obj_VictoryRocketNode könnte genutzt werden, um ein Spieler/Objekt durch die Level zu bewegen

– Nintendo hat das Layout einer neuen Karte in den Spieldateien hinterlassen, eine Testversion von „The Reef“

– Enthält die nötigen Objekte zum Testen des neuen Spielmodus

– Obj_VictoryRocket schwebt in der Luft

– Obj_VictoryRocketNode sind über die Karte verteilt, eines davon weit unterhalb des spielbaren Bereichs (also unte rder Karte)

– Ein weiterer neuer Ranked-Spielmodus wurde in der Testversion von The Reef entdeckt

– Auf der Brücke in der Mitte des Levels ist ein Objekt namens Obj_VictoryBall

– Weitere Objekte: TestObj_Lft_VBallGoal im Spawn-Bereich der Teams

– Ball könnte also ein Ballsport-Spielmodus sein

– Nintendo nutzt AquaBall, InkBall zusammen mit anderen Objekten, die nichts mit Ballons zu tun haben

– Spielbare Oktolinge sind möglich, darauf weist ein ungenutztes Icon hin (vielleicht im Singleplayer)

– Neue Spezial-Waffe möglich: Bazooka (es handelt sich nicht um die Inkzooka)