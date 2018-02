Gerücht: Remaster der Spyro The Dragon-Trilogie im Anflug

Nachdem im letzten Jahr der gute alte Crash Bandicoot seine Remaster-Collection spendiert bekam, ist in diesem Jahr wohl Spyro The Dragon an der Reihe. Wie unsere Kollegen von Kotaku berichten, soll Activision die Entwicklung bei Vicarious Visions in Auftrag gegeben haben. Die Collection soll noch in diesem Jahr zeitexklusiv für die PS4 erscheinen und die Fans dank aufpolierter Optik und neuen Zwischensequenzen verzücken.

Laut den Gerüchten soll die Collection sowohl Spyro the Dragon als auch Ripto’s Rage! und Year of the Dragon beinhalten und somit die gesamt Trilogie von der PlayStation 1 umfassen. Eine offizielle Ankündigung seitens Activision steht aktuell noch aus, soll laut Kotaku aber bereits im März 2018 erfolgen.

