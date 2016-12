Gerücht: Nintendo plant GameCube-Virtual Console für Switch

Einmal mehr gibt es für die kommende Nintendo-Plattform „Switch“ ein interessantes neues Gerücht. Allem Anschein nach, plant Nintendo die kommende Konsole mit einer von Fans lange geforderten Rubrik zu unterstützen.

So wollen unsere Kollegen von Eurogamer in Erfahrung geplant haben, dass Nintendo an einer Virtual Console rund um die Kultkonsole „GameCube“ arbeitet, die digital für die Nintendo Switch angeboten werden soll. Laut dem Bericht, soll Nintendo aktuell an Umsetzungen der Klassiker Luigi’s Mansion, Super Smash Bros. Melee und Super Mario Sunshine arbeiten. Auch eine Portierung von Animal Crossing wird aktuell untersucht, selbige soll sogar die In-Game NES-Klassiker beinhalten.

Der Bericht von Eurogamer wurde seitens Nintendo bislang nicht kommentiert, sodass wir selbigen aktuell noch als Gerücht deklarieren müssen. Erste handfeste Informationen zu Nintendo Switch, werden wir wohl erst am 13. Januar 2017 erhalten, wenn die Konsole umfangreich vorgestellt werden soll.

Quelle: Eurogamer