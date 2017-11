Gerücht: Neues The Legend of Zelda HD-Remake in Planung?

Aktuell könnte eine Stellenausschreibung für Freude bei Fans von The Legend of Zelda sorgen. Das japanische Enticklerstudio „Grezzo“ sucht nach neuen Entwicklern für ein „legendäres“ Projekt. Kurze Erklärung: In der Vergangenheit hat genau dieses Studio die Neuauflagen zu The Legend of Zelda entwickelt.

Skyward Sword? Oder doch eine Kollektion?

Demnach war Grezzo in der Vergangenheit an Umsetzungen von Majora’s Mask 3D und Ocarina of Time 3D beteiligt. Zu damaliger Zeit gab es schon mal eine Stellenausschreibung, welche davon sprach eine „Legende“ zu kreieren. Auf der Suche nach jemandem, der sich mit HD-Games und der Unreal-, wie auch Unity-Engine auskennt, dürfen wir gespannt sein, was uns am Ende erwartet.

