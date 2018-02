Gerücht: Mario Party 11 könnte 2019 erscheinen

Gerüchten zufolge arbeitet ND Cube unter Hochdruck am Party-Spiel Mario Party 11, welches bereits im kommenden Jahr 2019 für die Nintendo Switch erscheinen soll. Das berichtet erneut der Industrie-Insider Marcus Sellars auf Twitter. Sellars hatte in der Vergangenheit mit seinen Leaks schon oft richtig gelegen.

Nintendo hat die Aussage natürlich noch nicht kommentiert oder bestätigt.

ND Cube are developing Mario Party 11 for the Nintendo Switch and is scheduled for release in 2019.

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) 3. Februar 2018