Gerücht: Mario & Luigi: Superstar Saga DX in Entwicklung

Auf NeoGAF ist ein überaus interessantes Gerücht für alle Nintendo-Fans aufgetaucht, die noch gute Erinnerungen an den GameBoy Advance-Klassiker Mario & Luigi: Superstar Saga haben. So will ein Hacker im Nintendo eShop des 3DS einen Eintrag gefunden haben, der auf ein Remake des Rollenspieles hinweist.

Weitere Informationen rund um das Spiel konnte er nicht in Erfahrung bringen. Das „DX“ im Namen des Titels deutet aber auf ein Remake, des für viele besten Maio & Luigi-Rollenspieles, hin.

Würdet ihr euch über ein Remake des Klassikers freuen oder wollt ihr den Titel lieber auf der Nintendo Switch in knackiger HD-Optik sehen?

