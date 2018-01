Gerücht: Kommen Metroid Prime 4 und Bayonetta 3 bereits in diesem Jahr

Nintendo hat mit der Switch im vergangenen Jahr einen echten Traumstart hingelegt. Nun heißt es auch im zweiten Jahr für ordentlich Spielenachschub zu sorgen. Aktuell sind nur wenige Titel für die Veröffentlichung in diesem Jahr bekannt, was sich bald ändern könnte. Augenscheinlich sind nun aus Norwegen die ersten Informationen rund um das Spiele-Line-Up in 2018 für die Nintendo Switch durchgesickert.

In einem Statement der norwegischen Nintendo-PR-Agentur rund um das uns bevorstehende Jahr wurde dort bekannt gegeben, dass sich Nintendo Switch-Besitzer in diesem Jahr unter anderem auf Spiele wie Kirby: Star Allies, Metroid Prime 4 und Bayonetta 3 freuen dürfen. Darüber hinaus sind viele weitere noch unangekündigte Spiele in Entwicklung, sodass uns ein abwechslungsreiches Spielejahr auf der Nintendo Switch erwarten könnte.

Ob es sich hierbei nur um einen Fehler handelt ist aktuell unklar. Nintendo hat die Meldung bisher nicht kommentiert. Aktuelle Spekulationen besagen allerdings, dass uns bereits in Kürze eine neue Nintendo Direct bevorstehen wird, auf der Nintendo neue Informationen rund um das Spielejahr 2018 veröffentlichen möchte.

