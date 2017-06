Gears of War 4 zehn Stunden lang kostenlos testen!

Alle Interessierten, welche sich aber noch nicht einig sind mit Gears of War 4, bekommen in wenigen Tagen die Möglichkeit den brutalen Deckungsshooter zehn Tage lang kostenlos zu testen. Das Probe-Event selber läuft vom 09.06. bis zum 15.06.2017. Doch auch wenn euch der Zeitraum gar nicht in den Kram passt, solltet ihr Gears of War 4 zu der Zeit herunterladen. Kurzum kann man die zehn kostenfreien Stunden nämlich auch nach diesem Zeitraum noch spielen.

Inhalt

Folgender Inhalt wird in der Probeversion vorhanden sein:

Story-Modus rundum JD Fenix

Horde-Modus

Multiplayermodus mit vier verschiedenen Spielmodi auf diversen Karten

Das heißt, dass die Probeversion jegliche Inhalte der Vollversion bieten wird. Wenn euch Gears of War 4 überzeugt hat, bekommt ihr im oben genannten Zeitraum einen satten Rabatte von 50% auf jegliche digitale Version des Spiels. Demnach kostet die Standard Edition dann nur noch 30 € und die Ultimate Edition samt Seasonpass wird es für 50 € geben.

