Gears of War 4: Shooter erreicht Gold-Status & der Launchtrailer ist da

Frohe Kunde für die Xbox One-Fraktion: Der heiß ersehnte Third-Person-Shooter Gears of War 4 hat den Gold-Status erreicht und somit steht dem Release am 11. Oktober 2016 für Xbox One nichts mehr im Wege. Passend zur Bekanntgabe der Fertigstellung des Titels präsentiert Microsoft auch den offiziellen Launch-Trailer zu Gears of War 4.

Gears of War 4: Der Launch-Trailer

In Gears of War 4 tauchen Spieler in eine neue Episode der Kult-Saga ein: 25 Jahre sind seit den Ereignissen von Sera vergangen und JD Fenix, Sohn des COG (Coalition of Ordered Governments)-Kriegshelden Marcus Fenix, tritt mit seinen Kameraden Kait und Del einer mysteriösen Bedrohung entgegen. Die neu gegründete COG und die Fraktion der Outsider stehen sich im Kampf um Energie und Rohstoffe erbittert gegenüber.

Wer noch mehr rund um Gears of War 4 erfahren will, der kann auch unsere Vorschau von der gamescom 2016 lesen.

Quelle: PM Microsoft