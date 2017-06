Gaming-Spaß und Entertainment dank neuartiger Beamer-Technologien

Sommerzeit und Gaming-Spaß schließen sich nicht immer aus. Auch wenn die tolle Jahreszeit dazu einlädt in der Natur seine Freizeit zu verbringen, gibt es genügend Möglichkeiten auch dort seinem Hobby nachzugehen. Neben handelsüblichen Handhelds und der Nintendo Switch, die dank mobiler Optionen auch unterwegs zum Daddeln einlädt, werden Beamer vor allem unter Gamern immer beliebter. Mit Hilfe der Geräte, ist es so auch unabhängig von einem TV-Gerät möglich seinen Spaß in digitalen Welten zu erleben und selbige an Wände zu projezieren. Was würde sich beispielsweise mehr eignen, für einen lustigen Abend mit Freunden, als nach der Grill-Party am Abend noch die Konsole an den Beamer anzuschließen und eine gepflegte Runde Mario Kart oder FIFA im Garten zu spielen und das milde Wetter zu genießen?

Technische Fortschritte bei der Beamer-Technologie

In der Vergangenheit war der Einsatz von Beamern nicht immer beliebt, da wirklich gute Bildqualität nur durch teure Beamer ermöglicht wurde. Im Verlauf der Zeit und die damit eingehende Entwicklung der Technik, ermöglichen Beamer heute exzellente Bildqualitäten, die viel Spielspaß und Entertainment ohne großen Aufwand garantieren. Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung der Bildqualität der Beamer ist der sogenannte „Lens-Shift“. Der Lens-Shift dient der Trapezkorrektur der projezierten Bilder. Ein häufiges Problem in der Vergangenheit beim Einsatz von Beamern, war die unfreiwillige Verformung des Bildes. Wird das Beamer-Gerät unterhalb des Projektionsbereiches platziert, neigen die Seiten des Bildes dazu sich zu verformen, wodurch ein unnatürlicher Effekt entsteht und sich Unschärfe bemerkbar macht. Gerade in Mehrspielerduellen konnten so einige Mitspieler unfreiwillig benachteiligt werden, da ihr Bildschirmausschnitt nicht perfekt dargestellt werden konnte. Durch den Lens-Shift wird dieses Problem in modernen Beamern behoben, sodass man sich gepflegt die Panzer in Mario Kart um die Ohren werfen kann oder in Tekken die Fäuste fliegen lässt, ohne mit einem komprimierten Bildschirmbereich leben zu müssen.

Somit stellt der Lens-Shift ein herausragendes Feature moderner Beamer dar, das es ermöglicht flexibel bei der Installation eines Beamers zu arbeiten und obendrein unschöne Unschärfen am Rand des projezierten Bildschirmrandes verhindert. Durch die neuartige Technologie wird aber nicht nur ein besseres Erlebnis in Sachen Bildqualität ermöglicht, sondern auch eure Zeit gespart. Während man früher lange ausprobieren musste, in welchem Winkel der Beamer im Vergleich zum erzeugten Bild aufgestellt werden musste, fällt dieser aufwändige Punkt nun quasi komplett unter den Tisch. Als positiver Nebeneffekt kommt daher zu Tragen, dass die Installation des Gerätes heute nur noch einen Bruchteil des Zeitanspruches von früher einnimmt und man sich so auf die eine oder andere Spielrunde in der gesparten Zeit freuen kann. Mittlerweile stellen die damals auch recht kostspieligen Projektorlampen kaum mehr ein Hindernis dar, da es bereits kostengünstige Alternativen gibt. Eine vergleichsweise billige Beamerlampe, lässt sich mit etwas Recherche schnell finden.

Doch nun ist eure Meinung gefragt: Setzt ihr beim Spielen oder Filmeschauen mittlerweile auch auf Beamer-Technologien oder nutzt ihr ausschließlich TV-Geräte? Teilt uns eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.