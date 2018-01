GameStop startet Neujahrs-Aktion mit Top-Titeln

Die Videospiel-Kette GameStop startet mit einer groß angelegten „9.99er“-Aktion in das neue Jahr 2018. Vom 2. bis zum 22. Januar 2018 können sich GameStop-Kunden in ihrem Store zahlreiche Top-Games für nur 9,99 EUR vorbestellen, darunter unter anderem das Highlight des Frühjahrs, Far Cry 5 (Release: 27. März 2018). Alles was für die „9.99er“-Aktion benötigt wird, sind zwei Gebrauchtspiele der aktuellen Eintauschliste und 9,99 EUR.

So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop

Kunden, die vom 2. bis zum 22. Januar 2018 zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 260 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, können sich Far Cry 5 (PS4, Xbox One) sowie zahlreiche weitere Games für nur 9,99 EUR vorbestellen.

Folgende Spiele sind Teil der großen „9.99er“-Neujahrs-Aktion:

• Far Cry 5 (PS4, Xbox One – Release am 27. März 2018)

• Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One – Release am 26. Januar 2018)

• UFC 3 (PS4, Xbox One – Release am 2. Februar 2018)

• The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia (PS4 – Release am 9. Februar 2018)

• Kingdom Come Deliverance (PS4, Xbox One – Release am 13. Februar 2018)

• Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Xbox One – Release am 23. Februar 2018)

• Gravel (PS4, Xbox One – Release am 27. Februar 2018)

• Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs (PS4 – Release am 23. März 2018)

Alle Infos zur „9.99er“-Aktion sowie die aktuelle Eintauschliste gibt es unter: www.gamestop.de/9.99er

Quelle: GameStop