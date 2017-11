GameStop: Need for Speed Payback als 9.99er Titel

So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop

Kunden, die bis zum 17. November 2017 zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 255 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, erhalten das Spiel Need for Speed Payback für PS4 oder Xbox One im Rahmen der „9.99er“-Aktion für eine Zuzahlung von lediglich 9,99 EUR (CHF 9.90).

Informationen zu Need for Speed Payback

Im brandneuen Need for Speed Payback dürfen Spieler ihren Action-Racing-Traum in allen Facetten leben. Der neueste Teil der Reihe spielt in der Unterwelt von Fortune Valley. Der Spieler schlüpft in unterschiedliche Rollen und kämpft gegen das skrupellose Kartell „House“. Durch gewonnene Rennen, Herausforderungen und Missionen gilt es, sich den Respekt der Untergrund-Szene zu verdienen.

Der Launch-Trailer zu Need for Speed Payback:

Die „9.99er“-Aktion zum Spiel Need for Speed Payback gilt vom 10. bis 17. November 2017 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zu Need for Speed Payback und der „9.99er“-Aktion bei GameStop.