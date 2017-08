Gamescom-Lineup von Sony steht fest

Das Gamescom-Lineup von Sony ist in trockenen Tüchern. Auf der Spielemesse, die vom 22. – 26.08. in Köln stattfindet, zeigen die Japaner eine ganze Reihe an Titeln. Ganze sieben First-Party-Spiele sind am Stand vertreten, darunter echte Highlights wie Gran Turismo Sport und Detroit: Become Human.

Ergänzt wird das Lineup durch vier Third-Party-Titel wie Call of Duty: WWII oder Destiny 2. Auch die Virtual Reality Brille PlayStation VR kommt natürlich nicht zu kurz und wartet mit zehn Spielen auf.

Den Sony-Stand findet ihr in Halle 7 auf 4.200 Quadratmetern Fläche. Ganze 406 Spielestationen laden zum fröhlichen Ausprobieren ein. Doch auch der eSport soll mit der bislang größten Bühne in der gamescom-Geschichte des Konzerns nicht zu kurz kommen: Die PlayStation Masters finden am Freitag und Samstag statt.

Das Gamescom-Lineup von Sony

PS4 First Party



Detroit: Become Human

Frantics

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen)

Hidden Agenda

That’s You!

Uncharted: The Lost Legacy

Wissen ist Macht

PS4 Third Party



Call of Duty: WWII

Destiny 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter: World