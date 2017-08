Die Turn10-Studios haben passend zur bevorstehenden gamescom in Köln einen brandneuen Trailer zum kommenden Xbox One-Racer Forza Motorsport 7 veröffentlicht. Die Rennsimulation soll am 3. Oktober 2017 in Europa erscheinen und wir einmal mehr eine Vielzahl an Rennboliden und Rennstrecken bieten.

Doch genug der Worte, wir lassen lieber benzinhaltige Impressionen sprechen.

Forza Motorsport 7 gamescom Trailer: