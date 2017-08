gamescom 2017: Impressionen zu Skyrim auf der Nintendo Switch

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim steht im Herbst diesen Jahres eines der größten Rollenspiele der letzten Jahre für Nintendo Switch an. Auf der gamescom in Köln konnte der Titel bereits ausführlich angespielt werden. Unsere Kollegen von GameXplain haben gut zehn Minuten Gameplay-Material aus dem Spiel aufgezeichnet, welches einen durchaus positiven Eindruck macht.

Skyrim Gameplay auf Nintendo Switch:

Quelle: GameXplain