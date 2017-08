gamescom 2017: Diese Spiele wurden ausgezeichnet

Die gamescom 2017 läuft zwar noch bis zum Samstag, doch schon jetzt wurden die „besten“ Spiele der Messe ausgezeichnet und vor allem Nintendo kann sich über einige Auszeichnungen für seine kommenden Games freuen. Super Mario Odyssey wird mit dem „best of gamescom award“ ausgezeichnet und gewinnt in drei Jury-Kategorien und den Publikumspreis

Die Sieger der gamescom awards 2017 stehen fest:

Den begehrten Best of gamescom award konnte sich in diesem Jahr Super Mario Odyssey sichern. Der Switch-Titel von Nintendo konnte darüber hinaus in gleich drei Jury-Kategorien, darunter Best Family Game und Best Action Game überzeugen. Auch den gamescom “Most Wanted” Consumer award kann Super Mario für sein neues Abenteuer mitnehmen. Weitere Awards gehen unter anderem an Assassin’s Creed Origins von Ubisoft, Mittelerde: Schatten des Krieges von Warner Bros sowie an Kingdom Come: Deliverance von Koch Media.

Die Gewinner des gamescom awards 2017 im Überblick

Best of gamescom award

• Super Mario Odyssey, Nintendo

gamescom award for best add-on/DLC

• Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts

gamescom award for best booth

• Electronic Arts gamescom Booth 2017, Electronic Arts

Best Console Game Sony PlayStation 4

• Assassin’s Creed Origins, Ubisoft

Best Console Game Microsoft Xbox One

• Mittelerde: Schatten des Krieges, Warner Bros.

Best Console Game Nintendo Switch

• Super Mario Odyssey, Nintendo

Best PC Game

• Kingdom Come: Deliverance, Koch Media

Best Mobile Game

• Metroid: Samus Returns, Nintendo

Best Role Playing Game

• Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco

Best Racing Game

• Forza Motorsport 7, Microsoft

Best Action Game

• Super Mario Odyssey, Nintendo

Best Simulation Game

• Project CARS 2 , Bandai Namco

Best Sports Game

• PES 2018, Konami

Best Family Game

• Super Mario Odyssey, Nintendo

Best Strategy Game

• Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft

Best Puzzle / Skill Game

• God’s Trigger, Techland

Best Social / Online Game

• Destiny 2, Activision Blizzard

Best Casual Game

• Hidden Agenda, Sony

Best Multiplayer Game

• Destiny 2, Activision Blizzard

Best Virtual Reality Game

• Fallout 4 VR, ZeniMax

Best Hardware

• Xbox One X, Microsoft

gamescom “Most Wanted” Consumer award

• Super Mario Odyssey, Nintendo

gamescom Indie award

• Double Kick Heroes, Headbang Club

Welche Spiele aus der Liste stehen auch bei euch hoch im Kurs und konntet ihr einige von ihnen bereits auf der gamescom anspielen?

Quelle: PM gamescom