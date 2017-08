gamescom 2017: Diese Spiele gibt es von Bandai Namco zu sehen

Ab Dienstag öffnet in Köln die gamescom 2017 ihre Pforten. Natürlich ist auf dem Messeevent auch Bandai Namco Games vertreten, die allerhand Spieletitel im Aufgebot haben, um euch an ihren Messestand zu locken.

Auf welche Titel ihr euch in diesem Jahr freuen dürft, verraten wir euch in folgender Auflistung:

– Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One)

– Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4, Xbox One)

– Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One)

– Little Nightmares (PS4, Xbox One)

– Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Xbox One)

– Tales of the Rays (Mobil)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing (Mobil)

– Dragon Ball Z Dokkan Battle (Mobil)

– Sword Art Online: Memory Defrag (Mobil)

– Tekken 7 (PS4, Xbox One)

– Digimon Story: Cyber Sleuth – Hackery Memory (PS4, PS Vita)

– Project CARS 2 (PS4, Xbox One)

– Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs (PS4)

Sind für euch Spiele dabei, die ihr gern ausprobieren wollt? Teilt uns die Titel in den Kommentaren mit.

Quelle: Bandai Namco Games