Games with Gold Oktober 2016 stehen fest!

Im Rahmen des Games with Gold-Programmes spendiert Microsoft Besitzern eines Xbox Live-Gold-Abos vier kostenlose Spiele pro Monat.

Nun wurden die Veröffentlichungen für den kommenden Monat, Oktober 2016 bekanntgegeben.

Wie üblich sind zwei der Titel exklusiv auf der Xbox One spielbar, die anderen beiden erscheinen für die Xbox 360. Dank der Abwärtskompatibilität könnt ihr jedoch alle Games with Gold-Titel für Xbox 360 direkt auf der Xbox One herunterladen und spielen.

Games with Gold – Diese Titel gibt es im Oktober

Xbox One

Super Mega Baseball: Extra Innings – 01. bis 31. Oktober 2016



„Lustig. Mit hartem Kern. Baseball. Der Super-Mega-Baseball bringt Ihnen eine extrem feste Ab- und Aufschlagmechanik, ein neuartiges Schwierigkeitssystem namens „Ego“ und eine starke Baseball-Nachbildung mit präziser Physik und vollständiger statistischer Ortung.“

Assassin’s Creed Chronicles: China – 16. September bis 15. Oktober 2016

„Steuere Shao Juns Vergeltung am Chinesischen Kaiser im beeindruckenden China des 16. Jahrhunderts mit frischem 2.5D-Stealth-Gameplay: – Werde Zeuge eines zerfallenden Königreichs: Reise durch China und seine legendären Landschaften. Spioniere von den Dächern der Verbotenen Stadt Gegner aus, verstecke dich in den Schatten der Großen Mauer, triff ikonische historische Figuren und entdecke dieses Große Königreich.“

Unser Testbericht: [KLICK]

The Escapists – 16. Oktober bis 15. November 2016

„The Escapists ist eine preisgekrönte Gefängnisausbruch-Simulation, die Spielern die Möglichkeit zu einem unbefangenem Einblick in den Gefängnisalltag bietet. Ziel des Spiels ist zwar einfach die Flucht, doch an einem Fluchtplan will ordentlich gefeilt werden („feilen“ sollte man dabei in einem Gefängnis nicht zu laut sagen).“

Xbox 360

MX vs ATV Reflex – 01. bis 15. Oktober 2016

I am Alive – 16. bis 31. Oktober 2016

Unser Testbericht: [KLICK]

Ist da etwas für euch dabei?