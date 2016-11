Game of Thrones Trailer in Skyrim nachgestellt

Was haben The Elder Scrolls V: Sykrim und die gefeierte TV-Serie Game of Thrones gemeinsam? Nunja, beide spielen in einer Fantasywelt. Und äh… es gibt Drachen. Da bietet es sich doch an, den Trailer zur Serie im Rollenspiel nachzustellen oder?

Das dachte sich zumindest der User UpIsNotJump, der kurzerhand unter Verwendung von über 260 Modifikationen an einem beeindruckenden Video gebastelt hat. Seht hier den Trailer zur ersten Serien-Staffel in der Welt von Skyrim.

Für die Zukunft hat der Nutzer bereits angekündigt, auch weitere Crossover-Videos der beiden Universen zu basteln. Wir freuen uns darauf.