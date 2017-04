Fundstück der Woche: Dark Souls und seine Bäume

Wir möchten hiermit das Fundstück der Woche wiederbeleben und welches Spiel passt beim Thema Auferstehung besser als Dark Souls?

An was denkt man, wenn man an Dark Souls und seine Nachfolger denkt? Fordernde Kämpfe, Einsamkeit und Trostlosigkeit, grandiose Aussichten, Ornstein und Smough? An Bäume denkt man dabei wohl eher weniger, YouTuber Indeimaus hat es sich jetzt aber zur Aufgabe gemacht, eine (nicht ganz ernst gemeinte) Top-Ten-Liste der Bäume in den Souls-Spielen zusammengestellt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Ist euer Lieblingsbaum mit auf der Liste? Findet es heraus!